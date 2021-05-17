На летний период "Укрзализныця" открывает новое сообщение Чернигова и Сум с Одессой, а также Львова с Новоалексеевкой и Бердянском.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Поезд №213/214 Сумы – Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении – по четным числам от 16 июня.

Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении – по четным числам.

Оба поезда будут удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33.

Кроме того, "Укрзализныця" открывает продажу билетов на ежедневный поезд №86/186-185/85 Львов – Новоалексеевка, Бердянск.

Первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, в Новоалексеевку прибудет в 11:35, в Бердянск – в 13:00 следующего дня.

Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска – в 15:05, из Новоалексеевки – в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.

"Укрзализныця" при этом просит во время карантина носить маски правильно, пользоваться антисептиками и соблюдать безопасную дистанцию.

Этому предшествовало: С 14 мая "Укрзализныця" назначила новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединяет Ковель и Николаев.