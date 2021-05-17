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К морю на лето: новые поезда соединят Чернигов и Сумы с Одессой

Понедельник, 17 мая 2021, 09:59

На летний период, с середины июня, "Укрзализныця" открывает новое сообщение Чернигова и Сум с Одессой.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Поезд №213/214 Сумы – Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении – по четным числам от 16 июня.

Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении – по четным числам.

Оба поезда будут удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33.

"Укрзализныця" при этом просит во время карантина носить маски правильно, пользоваться антисептиками и соблюдать безопасную дистанцию.

Темы: УкрзализныцяОдессаСумыЧернигов


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