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Потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся у США

Понеділок, 17 травня 2021, 09:58
Потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся у США
Скриншот з відео siouxlandproud.com

Поїзд, який перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок, а потім загорівся в американському місті Сіблі, штат Айова, у зв'язку з чим евакуювали десятки людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Аварія сталася вдень у неділю. Зайшли кілька десятків вагонів.

Упродовж години місцева влада відправила людям повідомлення з наказом про евакуацію. Відзначається, що евакуювали зону радіусом близько 5 миль навколо місця аварії (загалом близько 80 осіб). 

 
Фото cbs2iowa.com

Екіпаж потяга не постраждав.

Поїзд перевозив добрива, зокрема аміачну селітру. 

 
Фото cbs2iowa.com

Причина аварії встановлюється.

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Теми: СШАаваріязалізниця
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