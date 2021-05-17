Потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся у США
Поїзд, який перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок, а потім загорівся в американському місті Сіблі, штат Айова, у зв'язку з чим евакуювали десятки людей.
Джерело: Reuters
Деталі: Аварія сталася вдень у неділю. Зайшли кілька десятків вагонів.
A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.— Markets Today (@marketstodays) May 17, 2021
Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. pic.twitter.com/7LJJZVUdg3
Упродовж години місцева влада відправила людям повідомлення з наказом про евакуацію. Відзначається, що евакуювали зону радіусом близько 5 миль навколо місця аварії (загалом близько 80 осіб).
Екіпаж потяга не постраждав.
Поїзд перевозив добрива, зокрема аміачну селітру.
Причина аварії встановлюється.