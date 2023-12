Потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся у США

Поїзд, який перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок, а потім загорівся в американському місті Сіблі, штат Айова, у зв'язку з чим евакуювали десятки людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Аварія сталася вдень у неділю. Зайшли кілька десятків вагонів.

A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.



Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. pic.twitter.com/7LJJZVUdg3