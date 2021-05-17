Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся у США

Понеділок, 17 травня 2021, 09:58
Скриншот з відео siouxlandproud.com

Поїзд, який перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок, а потім загорівся в американському місті Сіблі, штат Айова, у зв'язку з чим евакуювали десятки людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Аварія сталася вдень у неділю. Зайшли кілька десятків вагонів.

Упродовж години місцева влада відправила людям повідомлення з наказом про евакуацію. Відзначається, що евакуювали зону радіусом близько 5 миль навколо місця аварії (загалом близько 80 осіб). 

 
Фото cbs2iowa.com

Екіпаж потяга не постраждав.

Поїзд перевозив добрива, зокрема аміачну селітру. 

 
Фото cbs2iowa.com

Причина аварії встановлюється.

Теми: СШАаваріязалізниця


powered by lun.ua
Головне сьогодні

2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисяч одужали в неділю 

За добовою смертністю від COVID-19 Україна залишається другою в Європі

Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ

Ізраїльська армія заявляє про понад 3 тисячі випущених ракет із Сектора Гази за тиждень

Мінекономіки: Кабмін не обмежував ціни на преміальне пальне

відеоУ синагозі Ізраїлю обвалилася трибуна: є загиблі, більше 160 постраждалих

Усі новини...
США
На зустрічі з Лавровим Блінкен планує обговорити "Північний потік-2" – ЗМІ
США і Данія занепокоєні зростанням військової присутності РФ в Арктиці
Білий дім відреагував на знищення вежі в Секторі Гази з офісами ЗМІ
Останні новини
09:59
До моря на літо: нові потяги з’єднають Чернігів і Суми з Одесою
09:58
фото, відео Потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся у США
09:46
Вартість біткоїна обвалилася після слів Маска про продаж криптоактивів Tesla
09:40
Вдалий експеримент: експреси між Харковом та Дніпром продовжать
09:08
Курс гривні до долара трохи зміцнився
09:05
Протести на підтримку Палестини в Берліні: 59 затриманих, постраждали 93 поліцейських
08:58
940 тисяч українців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу
08:38
У Британії послабили обмеження і скасували заборону на виїзд за кордон
08:17
2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисяч одужали в неділю 
08:00
Головні новини неділі та ночі: війна в Секторі Гази, скасування штрафів за в'їзд з ОРДЛО
Усі новини...