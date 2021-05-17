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Поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся в США

Понедельник, 17 мая 2021, 09:58
Скриншот из видео siouxlandproud.com

Поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов, а затем загорелся в американском городе Сибли, штат Айова, в связи с чем эвакуировали десятки людей.

Источник: Reuters

Детали: Авария произошла днем ​​в воскресенье. Сошли несколько десятков вагонов.

В течение часа местные власти отправили людям сообщение с приказом об эвакуации. Отмечается, что эвакуировали зону радиусом около 5 миль вокруг места крушения (в общем около 80 человек).

Экипаж поезда не пострадал.

Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру.

Причина аварии устанавливается.

Темы: СШАаварияжелезная дорога


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