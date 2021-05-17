Поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся в США

Поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов, а затем загорелся в американском городе Сибли, штат Айова, в связи с чем эвакуировали десятки людей.

Источник: Reuters

Детали: Авария произошла днем ​​в воскресенье. Сошли несколько десятков вагонов.

A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.



Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. pic.twitter.com/7LJJZVUdg3 — Markets Today (@marketstodays) May 17, 2021

В течение часа местные власти отправили людям сообщение с приказом об эвакуации. Отмечается, что эвакуировали зону радиусом около 5 миль вокруг места крушения (в общем около 80 человек).

Экипаж поезда не пострадал.

Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру.

Причина аварии устанавливается.