Поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся в США
Поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов, а затем загорелся в американском городе Сибли, штат Айова, в связи с чем эвакуировали десятки людей.
Источник: Reuters
Детали: Авария произошла днем в воскресенье. Сошли несколько десятков вагонов.
A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.— Markets Today (@marketstodays) May 17, 2021
Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. pic.twitter.com/7LJJZVUdg3
В течение часа местные власти отправили людям сообщение с приказом об эвакуации. Отмечается, что эвакуировали зону радиусом около 5 миль вокруг места крушения (в общем около 80 человек).
Экипаж поезда не пострадал.
Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру.
Причина аварии устанавливается.