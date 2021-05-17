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На центральній вулиці Києва на понад місяць обмежать рух

Понеділок, 17 травня 2021, 10:29
Фото КМДА

На вулиці Льва Толстого у Києві частково обмежать рух до 27 червня у зв’язку з капремонтом.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно: "Розпочинається капітальний ремонт вулиці Льва Толстого. Буде оновлена ділянка між вул. Митрополита Липківського і вул. Тарасівською".

Деталі: На першому етапі роботи проводитимуть на частині від вул. Назарівської до вул. Тарасівської (у напрямку вул. Володимирської).

Зазначається, що ремонт виконають в комплексі з капітальним оновленням двох шляхопроводів на вул. Льва Толстого, аби двічі не обмежувати рух.

Українська правда
Теми: Київдороги


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