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На центральной улице Киева более чем на месяц ограничат движение

Понедельник, 17 мая 2021, 10:29
На центральной улице Киева более чем на месяц ограничат движение
Фото КГГА

На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня в связи с капремонтом.

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "Начинается капитальный ремонт улицы Льва Толстого. Будет обновлен ​​участок между ул. Митрополита Липкивского и ул. Тарасовской".

Детали: На первом этапе работы будут проводить на части от ул. Назаровской до ул. Тарасовской (в направлении ул. Владимирской).

Отмечается, что ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на ул. Льва Толстого, чтобы дважды не ограничивать движение.

Украинская правда

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Темы: Киевдороги
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