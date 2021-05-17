На Київському електровагоноремонтному заводі йдуть слідчі дії

Співробітники Національної поліції проводять слідчі дії на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" у кримінальних провадженнях щодо посадових осіб цього приватного акціонерного товариства.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Керівництво АТ "Укрзалізниця" заявляє, що створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів, та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії.

На початку цього року було порушено кримінальне провадження за фактами заволодіння коштами ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод", вчиненому службовими особами цього підприємства за попередньою змовою зі службовими особами низки суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах у 2019 році.