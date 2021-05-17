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На Киевском электровагоноремонтном заводе идут следственные действия

Понедельник, 17 мая 2021, 10:56

Сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" по уголовным производствах в отношении должностных лиц этого частного акционерного общества.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Руководство АО "Укрзализныця" заявляет, что создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов, и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.

В начале этого года было возбуждено уголовное производство по фактам завладения средствами ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", совершенном должностными лицами этого предприятия по предварительному сговору с должностными лицами ряда субъектов хозяйствования в особо крупных размерах в 2019 году.

Темы: УкрзализныцяполициякриминалКиев


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