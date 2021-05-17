Країни Заходу занепокоєні випадками дискримінації представників ЛГБТІК-спільноти в Україні

Посольства понад 20 країн занепокоєні випадками дискримінації представників ЛГБТІК-спільноти в Україні, особливо на тлі пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії, оприлюдненій посольством Канади в Україні у понеділок.

"Україна досягла помітного поступу вперед щодо визнання і захисту прав людини, але ця робота залишається незавершеною. Ми занепокоєні повідомленнями від захисників прав людини про випадки нетолерантності, дискримінації і нападів на активістів ЛГБТІК і відсутність притягнення до відповідальності за ці злочини", - йдеться у заяві.

У ній відзначається, що пандемія COVID-19 призвела до зростання випадків нетолерантності і порушення прав людини, а ЛГБТІК-люди є серед найбільш вразливих жертв дискримінації і насилля.

"Ми зауважуємо, що реформа Національної поліції продемонструвала позитивні тенденції в питаннях поваги до прав людини при захисті закону і правопорядку в Україні, однак продовження всеохоплюючої реформи правоохоронних органів і судової системи є необхідним для того, щоб надати кожному відчуття безпеки, справедливості і правосуддя. Ми закликаємо владу України продовжувати реформи і забезпечити існування рівних прав і можливостей для усіх без дискримінації", - підкреслюється у заяві.

Посольства вітають недавнє схвалення нової версії Національної стратегії з прав людини, проте продовжують закликати Україну повністю імплементувати цю стратегію і план дій, зокрема зробивши додаткові кроки для втілення антидискримінаційних заходів щодо ЛГБТІК-людей.

"Ми також уважно слідкуємо за прогресом щодо внесення змін до кримінального кодексу України з метою розширення визначення злочину на ґрунті ненависті і включення в цю категорію злочинів на основі гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. Україна може розраховувати на підтримку міжнародної спільноти для досягнення цих цілей", - сказано в заяві.

В найближчому майбутньому організації ЛГБТІК у всій Україні планують провести численні заходи, щоб просувати і вшановувати рівність для всіх, наголошують автори.

"Міжнародна громада буде і надалі підтримувати ці ініціативи і ми закликаємо правоохоронні органи і всіх українців забезпечити мирне проведення цих заходів. В сучасній демократичній Україні немає місця насильству, дискримінації і нерівності", - зазначено у заяві.

Заяву підтримали посольства Австралії, Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Литви, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, США та Канадська поліційна місія в Україні, делегація Європейського Союзу і дорадча місія Європейського Союзу.