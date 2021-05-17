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Страны Запада обеспокоены случаями дискриминации представителей ЛГБТИК-сообщества в Украине

Понедельник, 17 мая 2021, 11:04
Страны Запада обеспокоены случаями дискриминации представителей ЛГБТИК-сообщества в Украине

Посольства 20 стран обеспокоены случаями дискриминации представителей ЛГБТИК-сообщества в Украине, особенно на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении по случаю Международного дня против гомофобии, трансфобии и бифобии, обнародованном посольством Канады в Украине в понедельник.

"Украина достигла заметного продвижения вперед в признании и защите прав человека, но эта работа остается незавершенной. Мы обеспокоены сообщениями от защитников прав человека о случаях нетерпимости, дискриминации и нападений на активистов ЛГБТИК и отсутствии привлечения к ответственности за эти преступления", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что пандемия COVID-19 привела к росту случаев нетолерантности и нарушения прав человека, а ЛГБТИК-люди - среди наиболее уязвимых жертв дискриминации и насилия.

"Мы замечаем, что реформа Национальной полиции продемонстрировала положительные тенденции в вопросах соблюдения прав человека при защите закона и правопорядка в Украине, однако продолжение комплексной реформы правоохранительных органов и судебной системы необходимо для того, чтобы предоставить каждому ощущение безопасности, справедливости и правосудия. Мы призываем власти Украины продолжать реформы и обеспечить существование равных прав и возможностей для всех без дискриминации", - подчеркивается в заявлении.

Посольства приветствуют недавнее принятие новой версии Национальной стратегии по правам человека, однако продолжают призывать Украину полностью имплементировать эту стратегию и план действий, в частности сделав дополнительные шаги для воплощения антидискриминационных мер в отношении ЛГБТИК-людей.

"Мы также внимательно следим за прогрессом о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины с целью расширения определения преступления на почве ненависти и включения в эту категорию преступлений на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Украина может рассчитывать на поддержку международного сообщества для достижения этих целей", - сказано в заявлении.

В ближайшем будущем организации ЛГБТИК по всей Украине планируют провести многочисленные мероприятия, чтобы продвигать и чествовать равенство для всех, отмечают авторы.

"Международная община будет и впредь поддерживать эти инициативы и мы призываем правоохранительные органы и всех украинцев обеспечить мирное проведение этих мероприятий. В современной демократической Украине нет места насилию, дискриминации и неравенства", - говорится в заявлении.

Заявление поддержали посольства Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и Канадская полицейская миссия в Украине, делегация Европейского Союза и совещательный миссия Европейского Союза.

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