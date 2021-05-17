Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Понеділок, 17 травня 2021, 11:32

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало польського громадянина за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті агентства.

"5 травня 2021 року співробітники ABW затримали 43-річного чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Він виконував доручені завдання, в тому числі надавав російським спецслужбам інформацію і матеріали щодо військових польських організацій і громадян, тобто дані, необхідні для діяльності Росії на території і на шкоду Республіці Польща", - йдеться в заяві.

Відзначається, що затриманий визнав себе винним за висунутими звинуваченнями. Суд призначив йому тримісячний арешт.

У кількох місцях були проведені обшуки і допитано кілька свідків. Розслідування справи триває і значна частина матеріалів засекречена.

Розслідування проводиться управлінням ABW в Білостоці під контролем Мазовецького Управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією та Національної прокуратури у Варшаві.

"Справа стосується участі встановлених громадян Республіки Польща та Російської Федерації в діяльності російської розвідки проти Республіки Польща, тобто злочинів, передбачених ст. 130 п. 1 Кримінального кодексу", - уточнили в агентстві.

Теми: ПольщаРосіяшпигунство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

24 серпня Україна увійде в режим paperless – Зеленський

Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції

2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисячі одужали в неділю 

За добовою смертністю від COVID-19 Україна залишається другою в Європі

Земан назвав дурістю внесення Чехії у список "недружніх країн" РФ

Ізраїльська армія заявляє про понад 3 тисячі випущених ракет із Сектора Гази за тиждень

Усі новини...
Польща
Поляки святкують послаблення карантинних обмежень
Польські компанії просять уряд про вакцинацію робітників з України
У Польщі в ДТП загинув 9-річний хлопчик з України
Останні новини
11:48
Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
11:45
Циклон накриє Україну дощами
11:32
У Польщі затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ
11:22
24 серпня Україна увійде в режим paperless – Зеленський
11:15
Менеджерку "Укрпошти" зацькували у мережі за пост про секс та їжу
11:07
Ізраїль пояснив США, чому завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ в Газі
11:07
Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції
11:04
Країни Заходу занепокоєні випадками дискримінації представників ЛГБТІК-спільноти в Україні
10:56
На Київському електровагоноремонтному заводі йдуть слідчі дії
10:46
В ЄС заявили про сприятливі умови для відновлення туризму влітку
Усі новини...