У Польщі затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало польського громадянина за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті агентства.

"5 травня 2021 року співробітники ABW затримали 43-річного чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Він виконував доручені завдання, в тому числі надавав російським спецслужбам інформацію і матеріали щодо військових польських організацій і громадян, тобто дані, необхідні для діяльності Росії на території і на шкоду Республіці Польща", - йдеться в заяві.

Відзначається, що затриманий визнав себе винним за висунутими звинуваченнями. Суд призначив йому тримісячний арешт.

У кількох місцях були проведені обшуки і допитано кілька свідків. Розслідування справи триває і значна частина матеріалів засекречена.

Розслідування проводиться управлінням ABW в Білостоці під контролем Мазовецького Управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією та Національної прокуратури у Варшаві.

"Справа стосується участі встановлених громадян Республіки Польща та Російської Федерації в діяльності російської розвідки проти Республіки Польща, тобто злочинів, передбачених ст. 130 п. 1 Кримінального кодексу", - уточнили в агентстві.