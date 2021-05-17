В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало польского гражданина по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

"5 мая 2021 года сотрудники ABW задержали 43-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Он выполнял порученные задачи, в том числе предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы о польских военных организациях и гражданах, то есть данные, необходимые для деятельности России на территории и в ущерб Республике Польша", - говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанный признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Суд назначил ему трехмесячный арест.

В нескольких местах были проведены обыски и допрошен ряд свидетелей. Расследование дела продолжается и значительная часть материалов засекречена.

Расследование проводится управлением ABW в Белостоке под контролем Мазовецкого Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и Национальной прокуратуры в Варшаве.

"Дело касается участия установленных граждан Республики Польша и Российской Федерации в деятельности российской разведки против Республики Польша, то есть преступлений, предусмотренных ст. 130 п. 1 Уголовного кодекса", - уточнили в агентстве.