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Циклон накриє Україну дощами

Понеділок, 17 травня 2021, 11:45

Циклон визначатиме дощову, але теплу погоду в Україні найближчої доби.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Деталі: 18 травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а при грозах може рвонути сильніше вітер.

Дощі у вівторок в Україні - скрізь.

Температура повітря протягом дня трохи розділиться: на Сході +20 +24, градуси, на Заході +16 +18 градусів, на Півночі +18 +21 градус, на Півдні +17 +22 градуси.

У Центрі від вінницьких +17 до дніпровських +23 градусів. Черкаси +20, Полтава +22, Кропивницький +18.

У Києві вівторок буде дощовим та грозовим. Температура повітря коливатиметься вдень поблизу +18, +19 градусів.

Пряма мова: "Перша половина тижня - із дощами та помірним теплом, з п'ятниці опадів поменшає, тепла побільшає.

Так що якраз робочі дні - з працьовитим дощиком, а вихідні - із сонечком. Нюанси синоптичні - будуть, тому за ними спостерігаємо в щоденних уточнених прогнозах".

Українська правда
Теми: погода


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