Циклон накроет Украину дождями
Циклон будет определять дождливую, но теплую погоду в Украине в ближайшие сутки.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: 18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах может рвануть сильнее ветер.
Дожди во вторник в Украине - везде.
Температура воздуха в течение дня немного разделится: на Востоке +20 +24, градуса, на Западе +16 +18 градусов, на севере +18 +21 градус, на юге +17 +22 градуса.
В Центре от винницких +17 до днепровских +23 градусов. Черкассы +20, Полтава +22, Кропивницкий 18.
В Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем около +18, +19 градусов.
Прямая речь: "Первая половина недели - с дождями и умеренным теплом, с пятницы осадков меньше, тепла больше.
Так что как раз рабочие дни - с трудолюбивым дождиком, а выходные - с солнышком. Нюансы синоптические - будут, поэтому за ними наблюдаем в ежедневных уточненных прогнозах ".