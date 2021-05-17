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Циклон накроет Украину дождями

Понедельник, 17 мая 2021, 11:45

Циклон будет определять дождливую, но теплую погоду в Украине в ближайшие сутки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах может рвануть сильнее ветер.

Дожди во вторник в Украине - везде.

Температура воздуха в течение дня немного разделится: на Востоке +20 +24, градуса, на Западе +16 +18 градусов, на севере +18 +21 градус, на юге +17 +22 градуса.

В Центре от винницких +17 до днепровских +23 градусов. Черкассы +20, Полтава +22, Кропивницкий 18.

В Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем ​​около +18, +19 градусов.

Прямая речь: "Первая половина недели - с дождями и умеренным теплом, с пятницы осадков меньше, тепла больше.

Так что как раз рабочие дни - с трудолюбивым дождиком, а выходные - с солнышком. Нюансы синоптические - будут, поэтому за ними наблюдаем в ежедневных уточненных прогнозах ".

Украинская правда
Темы: погода


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