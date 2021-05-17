Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Циклон накроет Украину дождями

Понедельник, 17 мая 2021, 11:45
Циклон накроет Украину дождями

Циклон будет определять дождливую, но теплую погоду в Украине в ближайшие сутки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах может рвануть сильнее ветер.

Дожди во вторник в Украине - везде.

Температура воздуха в течение дня немного разделится: на Востоке +20 +24, градуса, на Западе +16 +18 градусов, на севере +18 +21 градус, на юге +17 +22 градуса.

В Центре от винницких +17 до днепровских +23 градусов. Черкассы +20, Полтава +22, Кропивницкий 18.

В Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем ​​около +18, +19 градусов.

Прямая речь: "Первая половина недели - с дождями и умеренным теплом, с пятницы осадков меньше, тепла больше.

Так что как раз рабочие дни - с трудолюбивым дождиком, а выходные - с солнышком. Нюансы синоптические - будут, поэтому за ними наблюдаем в ежедневных уточненных прогнозах ".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: