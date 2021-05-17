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На лінії столичного метро змінено рух: пасажир потрапив під потяг

Понеділок, 17 травня 2021, 12:48

Станції "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" зачинено для пасажирів, оскільки на одній із станцій пасажир потрапив під потяг.

Джерело: "Київський метрополітен", КМДА

Деталі: Подія трапилась на станції "Арсенальна". На місце викликали медиків та правоохоронців. 

Раніше рух був зупинений на всій червоній лінії. Наразі ж потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від станції "Дарниця" до станції "Лісова".

Українська правда
Теми: метроКиїв


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