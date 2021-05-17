Станції "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" зачинено для пасажирів, оскільки на одній із станцій пасажир потрапив під потяг.

Джерело: "Київський метрополітен", КМДА

Деталі: Подія трапилась на станції "Арсенальна". На місце викликали медиків та правоохоронців.

Раніше рух був зупинений на всій червоній лінії. Наразі ж потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від станції "Дарниця" до станції "Лісова".