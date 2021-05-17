Станції "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" зачиняли для пасажирів, проте наразі рух відновили на всій червоній лінії метро.

Джерело: "Київський метрополітен", КМДА, поліція Києва

Деталі: Зупинка та обмеження руху відбулось через те, що на станції "Арсенальна" чоловік намагався здійснити спробу самогубства. Вказується, що близько 12:30 поліції повідомили, що на залізничних коліях лежить чоловік. Туди ж викликали медиків та надзвичайників. Ті працювали над тим, щоб витягти пасажира з-під потяга метро. Чоловік живий, його госпіталізували.

Фото: поліція Києва

Хоча спочатку рух зупинили на всій червоній лінії, пізніше потяги курсували від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від "Дарниці" до "Лісової".

Наразі ж рух відновили по всій гілці метро.