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На лінії столичного метро обмежували рух через самогубця

Понеділок, 17 травня 2021, 14:03
На лінії столичного метро обмежували рух через самогубця
Фото: ДСНС

Станції "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" зачиняли для пасажирів, проте наразі рух відновили на всій червоній лінії метро. 

Джерело: "Київський метрополітен", КМДА, поліція Києва

Деталі: Зупинка та обмеження руху відбулось через те, що на станції "Арсенальна" чоловік намагався здійснити спробу самогубства. Вказується, що близько 12:30 поліції повідомили, що на залізничних коліях лежить чоловік. Туди ж викликали медиків та надзвичайників. Ті працювали над тим, щоб витягти пасажира з-під потяга метро. Чоловік живий, його госпіталізували. 

 
Фото: поліція Києва

Хоча спочатку рух зупинили на всій червоній лінії, пізніше потяги курсували від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від "Дарниці" до "Лісової".

Наразі ж рух відновили по всій гілці метро.

Українська правда

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Теми: метроКиїв
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