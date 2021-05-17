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На линии столичного метро ограничивали движение из-за самоубийцы

Понедельник, 17 мая 2021, 14:03
На линии столичного метро ограничивали движение из-за самоубийцы
Фото: ГСЧС

Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" закрывали для пассажиров, однако пока движение восстановили на всей красной линии метро.

Источник: "Киевский метрополитен", КГГА, полиция Киева

Детали: Остановка и ограничения движения состоялось из-за того, что на станции "Арсенальная" мужчина пытался осуществить попытку самоубийства. Указывается, что около 12:30 полиции сообщили, что на железнодорожных путях лежит мужчина. Туда же вызвали медиков и чрезвычайников. Те работали над тем, чтобы извлечь пассажира из-под поезда метро. Человек жив, его госпитализировали.

 
Фото: полиция Киева

Хотя сначала движение остановили на всей красной линии, позже поезда курсировали от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от "Дарницы" до "Лесной".

Сейчас движение возобновили по всей ветке метро.

Украинская правда

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Темы: метроКиев
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