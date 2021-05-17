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Боротьба з коронавірусом: більшість українців вважають, що критика дій влади шкодить

Понеділок, 17 травня 2021, 13:56
фото: Ельдар Сарахман, УП

Майже половина українців вважають, що критика дій чинної влади щодо боротьби з COVID-19 скоріше шкодить у боротьбі з пандемією.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг"  4-8 травня

Дослівно: "49% вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу скоріше шкодить боротьбі із захворюваністю. 26% – протилежної думки".

 
 

Деталі: Ще 25% респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Довідково: Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-8 травня 2021 р.

Українська правда
Теми: коронавіруссоціологіяопитування


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