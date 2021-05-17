Борьба с коронавирусом: большинство украинцев считают, что критика действий власти вредит

Почти половина украинцев считают, что критика действий нынешней власти по борьбе с COVID-19 скорее вредит в борьбе с пандемией.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая

Дословно: "49% считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью. 26% - противоположного мнения".

Детали: Еще 25% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Справка: Методом личного формализованного интервью (face-to-face) социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 4-8 мая 2021 года.