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Митників спіймали на махінаціях: привозили авто з Грузії із заниженням мита

Понеділок, 17 травня 2021, 15:15
Митників спіймали на махінаціях: привозили авто з Грузії із заниженням мита

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему із багатомільйонним заниженням митної вартості автомобілів з Грузії до якої були причетні митники.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "12 травня Державне бюро розслідувань провело обшуки у приміщенні Київської митниці Держмитслужби України та на трьох митних постах: "Ліски", "Київ — Столичний", "Київ — Західний".

Починаючи з 2019 року у зоні діяльності Київської митниці та вищезазначених структурних підрозділах, працівники митниці оформлювали транспортні засоби за заниженою митною вартістю, що призвело до багатомільйонних збитків держбюджету".

Деталі: Зокрема, за гроші службовці занижували вартість оподаткування.

Несплачені митні платежі з кожної машини складали від 15 до 120 тисяч грн. За місяць оформлюється біля 300 транспортних засобів.

 

У ході обшуків вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність митників.

За цим фактом почали розслідування за ч. 2 ст. 364 ККУ - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українська правда

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Теми: автогрошіДБРмитницяГрузія
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