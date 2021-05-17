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Таможенников поймали на махинациях: привозили авто из Грузии с занижением пошлины

Понедельник, 17 мая 2021, 15:15

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии в которой были причастны таможенники.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "12 мая Государственное бюро расследований провело обыски в помещении Киевской таможни Гостаможслужбы Украины и на трех таможенных постах: "Лиски", "Киев - Столичный", "Киев - Западный".

Начиная с 2019 года в зоне деятельности Киевской таможни и вышеупомянутых структурных подразделений, работники таможни оформляли транспортные средства по заниженной таможенной стоимости, что привело к многомиллионным убыткам госбюджета".

Детали: В частности, за деньги служащие занижали стоимость налогообложения.

Неуплаченные таможенные платежи с каждой машины составляли от 15 до 120 тысяч грн. За месяц оформляется около 300 транспортных средств.

 

В ходе обысков изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность таможенников.

По данному факту начато расследование по ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Украинская правда
Темы: автоденьгиГБРтаможняГрузия


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