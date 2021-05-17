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Україна, Грузія та Молдова створили новий формат співпраці для спільного руху в ЄС

Понеділок, 17 травня 2021, 15:00

Україна, Грузія та Молдова у понеділок підписали документ, який створює формат "Асоційованого тріо" з метою посилення співпраці між трьома державами на шляху до членства у ЄС.

Про це у понеділок розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу в Києві з міністрами закордонних справ Грузії та Молдови, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми сьогодні зробили добру річ. Ми підписали документ (меморандум про взаєморозуміння. – Ред.), який встановлює "Асоційоване тріо". Це формат посиленої співпраці наших трьох держав щодо європейської інтеграції", - розповів Кулеба.

За словами Кулеби, нова ініціатива дозволить Україні, Молдові та Грузії ефективніше рухатися вперед шляхом європейської інтеграції.

"Україна, Грузія і Молдова мають особливий статус асоційованих партнерів у відносинах з ЄС. Ми всі зробили наш європейський вибір, підписали угоди про асоціацію і прагнемо стати членами Європейського Союзу. Сьогодні ми погодилися формалізувати цей статус і разом продовжувати рухатися шляхом до євроінтеграції", - відзначив міністр.

Кулеба розповів, що "Асоційоване тріо" включає три основні елементи: структурування консультацій щодо європейської інтеграції між міністерствами закордонних справ, спільні дипломатичні ініціативи у діалозі з інституціями ЄС  і країнами-членами та координацію позицій у рамках формату "Східного партнерства".

"Цей документ підкреслює наш намір гарантувати європейську перспективу для наших держав та амбіції отримати членство у ЄС", - відзначив Кулеба.

Виходячи з серйозних безпекових викликів перед трьома країнами, формат "Асоційованого тріо" також розвиватиме і цей напрямок, щоб підтримувати стабільність у регіоні, додав Кулеба. 

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїнаГрузіяМолдова


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