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Украина, Грузия и Молдова создали новый формат сотрудничества для совместного движения в ЕС

Понедельник, 17 мая 2021, 15:00

Украина, Грузия и Молдова в понедельник подписали документ, который создает формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.

Об этом в понедельник рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге в Киеве с министрами иностранных дел Грузии и Молдовы, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы сегодня сделали доброе дело. Мы подписали документ (меморандум о взаимопонимании. - Ред.), который устанавливает "Ассоциированное трио". Это формат усиленного сотрудничества наших трех государств в направлении европейской интеграции", - рассказал Кулеба.

По словам Кулебы, новая инициатива позволит Украине, Молдове и Грузии эффективнее двигаться вперед по пути европейской интеграции.

"Украина, Грузия и Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в отношениях с ЕС. Мы все сделали наш европейский выбор, подписали соглашения об ассоциации и стремимся стать членами Европейского Союза. Сегодня мы согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться по пути к евроинтеграции", - отметил министр.

Кулеба рассказал, что "Ассоциированное трио" включает три основных элемента: структурирование консультаций по европейской интеграции между министерствами иностранных дел, совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС и странами-членами и координацию позиций в рамках формата "Восточного партнерства".

"Этот документ подчеркивает наше намерение гарантировать европейскую перспективу для наших государств и амбиции получить членство в ЕС", - отметил Кулеба.

Исходя из серьезных безопасности вызовов перед тремя странами, формат "Ассоциированного трио" также будет развивать и это направление, чтобы поддерживать стабильность в регионе, добавил Кулеба.

Темы: ЕСевроинтеграцияУкраинаГрузияМолдова


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