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У Польщі померла українка, постраждала в аварії автобуса на початку березня

Понеділок, 17 травня 2021, 15:19

У реабілітаційному центрі міста Отвоцьк поблизу Варшави померла сьома жертва аварії українського автобуса, що сталася у ніч проти 6 березня.

Про це "Укрінформу" повідомив консул консульського відділу посольства України у Польщі Дмитро Горбань, пише "Європейська правда".

За інформацією дипломата, постраждала померла у неділю вранці уві сні.

"Причину смерті буде встановлено в результаті розтину, який буде проведено у середу, 19 травня. Після цього тіло загиблої транспортуватиметься в Україну", – повідомив Горбань.

За його словами, родину поінформовано про смерть близької особи. Фірма з надання ритуальних послуг вже займається питаннями щодо оформлення документів для перевезення тіла померлої в Україну.

За повідомленнями у ЗМІ, померлою є жителька Хмельницького 27-річна Анастасія Кочеткова. Після ДТП дівчина тривалий час перебувала у лікарні в Перемишлі у критичному стані. Після того як її стан дещо покращився, її було переведено на початку квітня для подальшої реабілітації до медичного центру міста Отвоцьк неподалік Варшави.

6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП, в результаті чого загинули 6 осіб та понад 30 осіб госпіталізовані до лікувальних закладів.

У ніч на 22 березня майже на тому ж місці потрапив в аварію ще один український автобус. Автобус врізався у відбійник і вилетів у кювет.  

Теми: ПольщаДТП


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