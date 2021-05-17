Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Польше умерла украинка, пострадавшая в аварии автобуса в начале марта

Понедельник, 17 мая 2021, 15:19

В реабилитационном центре города Отвоцк близ Варшавы умерла седьмая жертва аварии украинского автобуса, произошедшей в ночь на 6 марта.

Об этом "Укринформу" сообщил консул консульского отдела посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань, пишет "Европейская правда".

По информации дипломата, пострадавшая скончалась в воскресенье утром во сне.

"Причина смерти будет установлена ​​в результате вскрытия, которое будет проведено в среду, 19 мая. После этого тело погибшей будет транспортироваться в Украину", - сообщил Горбань.

По его словам, семью проинформировали о смерти. Фирма по оказанию ритуальных услуг уже занимается вопросами оформления документов для перевозки тела в Украину.

По сообщениям в СМИ, умершей является жительница Хмельницкого, 27-летняя Анастасия Кочеткова. После ДТП девушка долгое время находилась в больнице в Перемышле в критическом состоянии. После того как ее состояние несколько улучшилось, она была переведена в начале апреля для дальнейшей реабилитации в медицинский центр города Отвоцк недалеко от Варшавы.

6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП, в результате чего погибли 6 человек и более 30 человек госпитализированы в лечебные учреждения.

В ночь на 22 марта почти на том же месте попал в аварию еще один украинский автобус. Автобус врезался в отбойник и вылетел в кювет.

Темы: ПольшаДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Дія" презентовала новинки, Федоров озвучил план диджитализации на 3 года

видеоВ сети появилось видео с заявлением судьи Чауса, адвокат говорит: заставили

В ОП подыскивают замену Кличко на посту главы КГГА

США закрыли последнее консульство в России

Донбасс на грани экологической катастрофы – СМИ

Через "Дию" можно будет заменить водительское удостоверение и прописку

Все новости...
Польша
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
Поляки празднуют ослабление карантина
Польские компании просят правительство о вакцинации работников из Украины
Последние новости
15:19
В Польше умерла украинка, пострадавшая в аварии автобуса в начале марта
15:15
фото, видеоТаможенников поймали на махинациях: привозили авто из Грузии с занижением пошлины
15:12
25% украинцев считают, что переболели на COVID-19. Опрос
15:11
Топ-чиновники РФ не могут владеть недвижимостью в США и Чехии - Песков
15:00
Украина, Грузия и Молдова создали новый формат сотрудничества для совместного движения в ЕС
14:59
Медведчук не сможет участвовать в заседаниях ВР – Разумков
14:57
Мининфраструктуры начинает экспериментальный проект
14:34
Степанов прокомментировал возможную отставку и вспомнил о подковерных играх
14:20
Синоптики предупреждают о граде и шквальном ветре
14:10
"Дія" презентовала новинки, Федоров озвучил план диджитализации на 3 года
Все новости...