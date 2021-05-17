Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Укрзалізниця з’єднає потягом Львів і курортне місто на Азовському морі

Понеділок, 17 травня 2021, 16:07

Укрзалізниця на літній період запускає щоденний поїзд Львів - Новоолексіївка, Бердянськ.

Джерело: повідомлення Укрзалізниці

Деталі: Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки – о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

Згідно із інформацією на сайті Укрзалізниці ціна плацкарту на 11 червня становить 292 грн, купе – 783 грн.  

Українська правда
Теми: УкрзалізницяАзовське море


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Частина областей можуть перейти в "зелену" зону – Шмигаль

Медведчук не зможе брати участі у засіданнях ВР – Разумков

"Дія" презентувала новинки, Федоров озвучив план діджиталізації на 3 роки

відеоУ мережі з'явилося відео із заявою судді Чауса, адвокат каже: змусили

В ОП підшуковують заміну Кличку на посаді голови КМДА

США закрили останнє консульство в Росії

Усі новини...
Укрзалізниця
Компанії Ахметова могли перебувати у змові на тендерах Укрзалізниці на 7 мільярдів
Керівник "Укрзалізниці" про арешт рахунків компанії: Деякі з них уже розблоковані
На Київському електровагоноремонтному заводі йдуть слідчі дії
Останні новини
16:15
Для завершення розділення "Укрзалізниці" буде потрібно ще 2-3 роки – Юрик
16:13
Лукашенко дозволив силовикам використовувати бойову техніку на протестах
16:07
Укрзалізниця з’єднає потягом Львів і курортне місто на Азовському морі
16:04
"Газпром" знову придбав усі додаткові потужності України для транзиту газу
16:03
Зеленський просить повернути українців, які застрягли в Непалі
15:51
Компанії Ахметова могли перебувати у змові на тендерах Укрзалізниці на 7 мільярдів
15:43
Частина областей можуть перейти в "зелену" зону – Шмигаль
15:40
Керівник "Укрзалізниці" про арешт рахунків компанії: Деякі з них уже розблоковані
15:39
Білорусам не покажуть Євробачення
15:20
За пів року споживачам за неякісні товари і послуги повернули більше 7 мільйонів
Усі новини...