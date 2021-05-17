Укрзалізниця з’єднає потягом Львів і курортне місто на Азовському морі

Укрзалізниця на літній період запускає щоденний поїзд Львів - Новоолексіївка, Бердянськ.

Джерело: повідомлення Укрзалізниці

Деталі: Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня.

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки – о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

Згідно із інформацією на сайті Укрзалізниці ціна плацкарту на 11 червня становить 292 грн, купе – 783 грн.