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Укрзализныця соединит поездом Львов и курортный город на Азовском море

Понедельник, 17 мая 2021, 16:07

Укрзализныця на летний период запускает ежедневный поезд Львов - Новоалексеевка, Бердянск.

Источник: сообщение Укрзализныци

Детали: Первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня.

Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, из Новоалексеевка - в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.

Согласно информации на сайте Укрзализныци цена плацкарта на 11 июня составляет 292 грн, купе - 783 грн.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяАзовское море


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