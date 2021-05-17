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Лукашенко дозволив силовикам використовувати бойову техніку на протестах

Понеділок, 17 травня 2021, 16:13

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який знімає відповідальність із силовиків за застосування сили та дозволяє їм використовувати бойову техніку під час протестів. 

Джерело: державне агентство "БЕЛТА"

Деталі: Відтепер білоруські силовики не несуть відповідальність за нанесену шкоду під час застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки. 

Окрім того, органи внутрішніх справ мають право використовувати бойову та спеціальну техніку для "припинення масових безладів". 

Також силовики можуть забороняти громадянам здійснювати відео- та фотофіксацію "для проведення процесуальних дій, забезпечення громадського порядку, особистої та громадської безпеки". 

Ще один закон, який підписав Лукашенко, дозволяє членам виборчих комісії, суддям, працівникам ЗМІ, державним службовцям змінювати зовнішність у рамках державного захисту, якщо є посягання на життя вказаних категорій осіб. 

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року, які супроводжувались масовими фальсифікаціями, Олександр Лукашенко проголосив себе президентом. Кілька місяців після виборів у країні відбувались протести незгодних із результатами, противників чинного режиму та прихильників опозиціонерки Світлани Тихановської.
  • Акції супроводжувались насиллям з боку силовиків, масовими арештами як і учасників мітингів, так і не причетних до них. Окрім того, влада блокувала інтернет та забороняла незалежні ЗМІ. 
  • Тихановська вимушена була виїхати з Білорусі, а режим самопроголошеного президента досі квитається з тими, хто її підтримував чи виступав проти влади.

Теми: БілорусьЛукашенко


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