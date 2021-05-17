Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко дозволив силовикам використовувати бойову техніку на протестах

Понеділок, 17 травня 2021, 16:13
Лукашенко дозволив силовикам використовувати бойову техніку на протестах

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який знімає відповідальність із силовиків за застосування сили та дозволяє їм використовувати бойову техніку під час протестів. 

Джерело: державне агентство "БЕЛТА"

Деталі: Відтепер білоруські силовики не несуть відповідальність за нанесену шкоду під час застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки. 

Окрім того, органи внутрішніх справ мають право використовувати бойову та спеціальну техніку для "припинення масових безладів". 

Також силовики можуть забороняти громадянам здійснювати відео- та фотофіксацію "для проведення процесуальних дій, забезпечення громадського порядку, особистої та громадської безпеки". 

Ще один закон, який підписав Лукашенко, дозволяє членам виборчих комісії, суддям, працівникам ЗМІ, державним службовцям змінювати зовнішність у рамках державного захисту, якщо є посягання на життя вказаних категорій осіб. 

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року, які супроводжувались масовими фальсифікаціями, Олександр Лукашенко проголосив себе президентом. Кілька місяців після виборів у країні відбувались протести незгодних із результатами, противників чинного режиму та прихильників опозиціонерки Світлани Тихановської.
  • Акції супроводжувались насиллям з боку силовиків, масовими арештами як і учасників мітингів, так і не причетних до них. Окрім того, влада блокувала інтернет та забороняла незалежні ЗМІ. 
  • Тихановська вимушена була виїхати з Білорусі, а режим самопроголошеного президента досі квитається з тими, хто її підтримував чи виступав проти влади.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: