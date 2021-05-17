Лукашенко разрешил силовикам использовать боевую технику на протестах
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который снимает ответственность с силовиков за применение силы и позволяет им использовать боевую технику во время протестов.
Источник: государственное агентство "БЕЛТА"
Детали: Отныне белорусские силовики не несут ответственность за нанесенный ущерб при применении физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.
Кроме того, органы внутренних дел имеют право использовать боевую и специальную технику для "пресечения массовых беспорядков".
Также силовики могут запрещать гражданам осуществлять видео- и фотофиксации "для проведения процессуальных действий, обеспечение общественного порядка, личной и общественной безопасности".
Еще один закон, который подписал Лукашенко, позволяет членам избирательных комиссии, судьям, работникам СМИ, государственным служащим менять внешность в рамках государственной защиты, если есть посягательство на жизнь указанных категорий лиц.
Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми фальсификациями, Александр Лукашенко объявил себя президентом. Несколько месяцев после выборов в стране происходили протесты несогласных с результатами, противников действующего режима и сторонников оппозиционерки Светланы Тихановськой.
- Акции сопровождались насилием со стороны силовиков, массовыми арестами как участников митингов, так и не причастных к ним. Кроме того, власти блокировали интернет и запрещали независимые СМИ.
- Тихановская вынуждена была уехать из Беларуси, а режим самопровозглашенного президента до сих пор квитается с теми, кто ее поддерживал или выступал против власти.