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Лукашенко разрешил силовикам использовать боевую технику на протестах

Понедельник, 17 мая 2021, 16:13

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который снимает ответственность с силовиков за применение силы и позволяет им использовать боевую технику во время протестов.

Источник: государственное агентство "БЕЛТА"

Детали: Отныне белорусские силовики не несут ответственность за нанесенный ущерб при применении физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.

Кроме того, органы внутренних дел имеют право использовать боевую и специальную технику для "пресечения массовых беспорядков".

Также силовики могут запрещать гражданам осуществлять видео- и фотофиксации "для проведения процессуальных действий, обеспечение общественного порядка, личной и общественной безопасности".

Еще один закон, который подписал Лукашенко, позволяет членам избирательных комиссии, судьям, работникам СМИ, государственным служащим менять внешность в рамках государственной защиты, если есть посягательство на жизнь указанных категорий лиц.

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми фальсификациями, Александр Лукашенко объявил себя президентом. Несколько месяцев после выборов в стране происходили протесты несогласных с результатами, противников действующего режима и сторонников оппозиционерки Светланы Тихановськой.
  • Акции сопровождались насилием со стороны силовиков, массовыми арестами как участников митингов, так и не причастных к ним. Кроме того, власти блокировали интернет и запрещали независимые СМИ.
  • Тихановская вынуждена была уехать из Беларуси, а режим самопровозглашенного президента до сих пор квитается с теми, кто ее поддерживал или выступал против власти.

Темы: БеларусьЛукашенко


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