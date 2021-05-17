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Адміністрація Байдена схвалила продаж зброї Ізраїлю на 735 млн доларів – ЗМІ

Понеділок, 17 травня 2021, 17:04

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж зброї Ізраїлю на суму 735 мільйонів доларів.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Відзначається, що адміністрація президента США схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на суму 735 мільйонів доларів, викликавши цим рішенням тривогу у деяких демократів в Палаті представників.

Йдеться про комплекти обладнання JDAM (Joint Direct Attack Munition), які використовуються для перетворення вільнопадаючих бомб в коректовувані бомби.

Виробництвом цих комплектів займається компанія Boeing.

Відзначається, що рішення про продаж прийняли 5 травня - до початку ізраїльської операції по нанесенню ударів по Сектору Газа.

У конгресменів є 20 днів після офіційного повідомлення про угоду, щоб підготувати необов'язкову для виконання резолюцію, в якій вони можуть або підтримати рішення адміністрації, або розкритикувати його.

Українська правда
Теми: Сектор ГазазброяІзраїльБайден


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