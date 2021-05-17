Администрация Байдена одобрила продажу оружия Израилю на 735 млн долларов – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу оружия Израилю на сумму 735 миллионов долларов.

Источник: The Washington Post

Детали: Отмечается, что администрация президента США одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов, вызвав этим решением тревогу у некоторых демократов в Палате представителей.

Речь идет о комплектах оборудования JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые используются для преобразования свободнопадающих бомб в корректируемые бомбы.

Производством этих комплектов занимается компания Boeing.

Отмечается, что решение о продаже приняли 5 мая – до начала израильской операции по нанесению ударов по Сектору Газа.

У конгрессменов есть 20 дней после официального уведомления о сделке, чтобы подготовить необязательную для исполнения резолюцию, в которой они могут либо поддержать решение администрации, либо раскритиковать его.