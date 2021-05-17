Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Администрация Байдена одобрила продажу оружия Израилю на 735 млн долларов – СМИ

Понедельник, 17 мая 2021, 17:04
Администрация Байдена одобрила продажу оружия Израилю на 735 млн долларов – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу оружия Израилю на сумму 735 миллионов долларов.

Источник: The Washington Post

Детали: Отмечается, что администрация президента США одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов, вызвав этим решением тревогу у некоторых демократов в Палате представителей.

Речь идет о комплектах оборудования JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые используются для преобразования свободнопадающих бомб в корректируемые бомбы.

Производством этих комплектов занимается компания Boeing.

Отмечается, что решение о продаже приняли 5 мая – до начала израильской операции по нанесению ударов по Сектору Газа.

У конгрессменов есть 20 дней после официального уведомления о сделке, чтобы подготовить необязательную для исполнения резолюцию, в которой они могут либо поддержать решение администрации, либо раскритиковать его.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сектор ГазаоружиеИзраильБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Сектор Газа
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
Авиация Израиля нанесла удар по комплексу ХАМАС в Газе – ЦАХАЛ
Израиль атаковал оружейный цех боевиков в секторе Газа
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: