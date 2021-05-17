Администрация Байдена одобрила продажу оружия Израилю на 735 млн долларов – СМИ
Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу оружия Израилю на сумму 735 миллионов долларов.
Источник: The Washington Post
Детали: Отмечается, что администрация президента США одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов, вызвав этим решением тревогу у некоторых демократов в Палате представителей.
Речь идет о комплектах оборудования JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые используются для преобразования свободнопадающих бомб в корректируемые бомбы.
Производством этих комплектов занимается компания Boeing.
Отмечается, что решение о продаже приняли 5 мая – до начала израильской операции по нанесению ударов по Сектору Газа.
У конгрессменов есть 20 дней после официального уведомления о сделке, чтобы подготовить необязательную для исполнения резолюцию, в которой они могут либо поддержать решение администрации, либо раскритиковать его.