Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Администрация Байдена одобрила продажу оружия Израилю на 735 млн долларов – СМИ

Понедельник, 17 мая 2021, 17:04

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу оружия Израилю на сумму 735 миллионов долларов.

Источник: The Washington Post

Детали: Отмечается, что администрация президента США одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов, вызвав этим решением тревогу у некоторых демократов в Палате представителей.

Речь идет о комплектах оборудования JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые используются для преобразования свободнопадающих бомб в корректируемые бомбы.

Производством этих комплектов занимается компания Boeing.

Отмечается, что решение о продаже приняли 5 мая – до начала израильской операции по нанесению ударов по Сектору Газа.

У конгрессменов есть 20 дней после официального уведомления о сделке, чтобы подготовить необязательную для исполнения резолюцию, в которой они могут либо поддержать решение администрации, либо раскритиковать его.

Темы: Сектор ГазаоружиеИзраильБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Часть областей могут перейти в "зеленую" зону – Шмыгаль

Медведчук не сможет участвовать в заседаниях ВР – Разумков

"Дія" презентовала новинки, Федоров озвучил план диджитализации на 3 года

видеоВ сети появилось видео с заявлением судьи Чауса, адвокат говорит: заставили

В ОП подыскивают замену Кличко на посту главы КГГА

США закрыли последнее консульство в России

Все новости...
Сектор Газа
Израиль объяснил США, чем нанес удар по зданию с офисами СМИ в Газе
Армия Израиля заявляет об атаках на дома 9-ти лидеров ХАМАС
Палестинцы и израильтяне заслуживают на жизнь в безопасности – Байден
Последние новости
17:04
Администрация Байдена одобрила продажу оружия Израилю на 735 млн долларов – СМИ
16:55
Шмыгаль назвал главную причину представления на отставку Степанова
16:54
У Зеленского назвали снятия с продажи брендового горючего монопольным сговором
16:40
"Доступная ипотека 7%": банки выдали 268 кредитов на 223 миллиона
16:15
Для завершения разделения "Укрзализныци" потребуется еще 2-3 года – Юрик
16:13
Лукашенко разрешил силовикам использовать боевую технику на протестах
16:08
МАУ продолжила отмену рейсов в Тель-Авив
16:07
Укрзализныця соединит поездом Львов и курортный город на Азовском море
16:04
"Газпром" снова приобрел все дополнительные мощности Украины для транзита газа
16:03
Зеленский просит вернуть украинцев, которые застряли в Непале
Все новости...