Троє українських тінейджерів вкрали в іноземців мільйон через інтернет-банкінг

Кіберполіція викрила трьох 19-річних хлопців з Дніпропетровщини, які за допомогою десятка інтернет-майданчиків оголошень ошукали людей на понад мільйон гривень.

Джерело: Департамент кіберполіції Нацполіції

Деталі: Ці фішингові сайти повністю копіювали дизайн іноземних інтернет-майданчиків оголошень. На фейкових майданчиках громадяни країн Європи та Америки вводили банківські дані для розрахунку.

Далі ці дані зловмисники "підв’язували" до системи безконтактної оплати на телефонах і з чужих рахунків сплачували покупки у магазинах побутової техніки.

Поліція провела обшуки в оселях фігурантів, вилучила техніку та встановлює коло ошуканих. Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмисникам.

Довідково: Фішинг (від fishing — риболовля) — вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних.

Шахраї намагаються змусити користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані — наприклад, завдяки сайтам, зовнішній вигляд яких повністю копіює дизайни відомих ресурсів.