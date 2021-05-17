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Троє українських тінейджерів вкрали в іноземців мільйон через інтернет-банкінг

Понеділок, 17 травня 2021, 17:29
Троє українських тінейджерів вкрали в іноземців мільйон через інтернет-банкінг

Кіберполіція викрила трьох 19-річних хлопців з Дніпропетровщини, які за допомогою десятка інтернет-майданчиків оголошень ошукали людей на понад мільйон гривень.

Джерело: Департамент кіберполіції Нацполіції

Деталі: Ці фішингові сайти повністю копіювали дизайн іноземних інтернет-майданчиків оголошень. На фейкових майданчиках громадяни країн Європи та Америки вводили банківські дані для розрахунку.

Далі ці дані зловмисники "підв’язували" до системи безконтактної оплати на телефонах і з чужих рахунків сплачували покупки у магазинах побутової техніки.

Поліція провела обшуки в оселях фігурантів, вилучила техніку та встановлює коло ошуканих. Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмисникам.

Довідково: Фішинг (від fishing — риболовля) — вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних.

Шахраї намагаються змусити користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані — наприклад, завдяки сайтам, зовнішній вигляд яких повністю копіює дизайни відомих ресурсів.

Українська правда

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Теми: поліціяхакериінтернеткібербезпека
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