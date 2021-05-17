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Трое украинских тинейджеров украли у иностранцев миллион через интернет-банкинг

Понедельник, 17 мая 2021, 17:29
Трое украинских тинейджеров украли у иностранцев миллион через интернет-банкинг

Киберполиция разоблачила трех 19-летних парней из Днепропетровской области, которые с помощью десятка интернет-площадок объявлений обманули людей на более миллиона гривен.

Источник: Департамент киберполиции Нацполиции

Детали: Эти фишинговые сайты полностью копировали дизайн иностранных интернет-площадок объявлений. На фейковых площадках граждане стран Европы и Америки вводили банковские данные для расчета.

Далее эти данные злоумышленники "подвязывали" к системе бесконтактной оплаты на телефонах и с чужих счетов платили покупки в магазинах бытовой техники.

Полиция провела обыски в домах фигурантов, изъяла технику и устанавливает круг обманутых. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения злоумышленникам.

Справка: Фишинг (от fishing - рыбалка) - вид мошенничества, целью которого является выманивания у доверчивых или невнимательных пользователей сети персональных данных.

Мошенники пытаются заставить пользователей самостоятельно раскрыть конфиденциальные данные - например, благодаря сайтам, внешний вид которых полностью копирует дизайны известных ресурсов.

Украинская правда

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Темы: полицияхакерыинтернеткибербезопасность
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