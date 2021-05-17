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В Росії пригрозили санкціями Facebook і YouTube

Понеділок, 17 травня 2021, 18:00

"Роскомнадзор" повідомив, що виявив випадки розміщення "протиправних матеріалів" в Facebook і YouTube і готовий за потреби застосувати санкції.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: В "Роскомнадзорі" заявили санкції передбачають уповільнення трафіку сервісу "в фіксованих мережах (відповідно, пов'язаних з ними мережах Wi-Fi)" як це було із мережею Twitter.

Відомство з 10 березня уповільнює трафік Twitter, щоб примусити компанію виконувати вимоги з видалення забороненого контенту.

Пояснюючи це рішення, "Роскомнадзор" робив акцент на інформації про наркотики, закликах до підлітків здійснювати самогубство, дитячої порнографії. У Twitter відзначали, що і так прибирають подібний контент. Від сервісу вимагали видалити більше 4100 твітів, виявлених з 2017 року.

Дослівно: "Відзначимо, що в даний час виявлені випадки розміщення протиправних матеріалів і на інших інтернет-майданчиках, в тому числі Facebook і YouTube. У разі, якщо зазначені платформи не зроблять відповідних заходів, до них можуть бути застосовані аналогічні санкції".

Теми: Росіяінтернетсанкції


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