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В России пригрозили санкциями Facebook и YouTube

Понедельник, 17 мая 2021, 18:00
В России пригрозили санкциями Facebook и YouTube

Роскомнадзор сообщил, что обнаружил случаи размещения "противоправных материалов" в Facebook и YouTube и готов при необходимости применить санкции.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: В "Роскомнадзора" заявили санкции предусматривают замедление трафика сервиса "в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi)" как это было с сетью Twitter.

Российское ведомство с 10 марта замедляет трафик Twitter, чтобы заставить компанию выполнять требования по удалению запрещенного контента.

Объясняя это решение, Роскомнадзор делал акцент на информации о наркотиках, призывах к подросткам совершать самоубийство, детской порнографии. В Twitter отмечали, что и так убирают подобный контент. От сервиса требовали удалить более 4100 твитов, выявленных с 2017 года.

Дословно: "Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции".

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Темы: Росcияинтернетсанкции
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