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Українці все менше схвалюють роботу Ради, Кабміну і Зеленського

Понеділок, 17 травня 2021, 18:51

Три ключові владні інституції втрачають довіру до своєї діяльності серед Українців у порівнянні із осінню минулого року.

Джерело: результати Опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 13 по 21 березня

Дослівно: "Згідно з опитуванням, діяльність президента Зеленського схвалюють 38% громадян України. Це свідчить про зниження його рейтингу в порівнянні з показником 49% станом на вересень 2020 року та 67% станом на червень 2019 року.

Спостерігається також падіння рейтингу Кабінету Міністрів України – до 16% в порівнянні з показником 27% станом на вересень 2020 року, а також Верховної Ради України – до 14% в порівнянні з показником 22% у цей самий період".

 
 
 

Довідково: Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 13 по 21 березня 2021 року.

Методологія ґрунтувалася на особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів із загальним обсягом вибірки 2 400 жителів у віці 18 років і старше. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівЗеленський


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