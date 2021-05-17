Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці все менше схвалюють роботу Ради, Кабміну і Зеленського

Понеділок, 17 травня 2021, 18:51
Українці все менше схвалюють роботу Ради, Кабміну і Зеленського

Три ключові владні інституції втрачають довіру до своєї діяльності серед Українців у порівнянні із осінню минулого року.

Джерело: результати Опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 13 по 21 березня

Дослівно: "Згідно з опитуванням, діяльність президента Зеленського схвалюють 38% громадян України. Це свідчить про зниження його рейтингу в порівнянні з показником 49% станом на вересень 2020 року та 67% станом на червень 2019 року.

Спостерігається також падіння рейтингу Кабінету Міністрів України – до 16% в порівнянні з показником 27% станом на вересень 2020 року, а також Верховної Ради України – до 14% в порівнянні з показником 22% у цей самий період".

 
 
 

Довідково: Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 13 по 21 березня 2021 року.

Методологія ґрунтувалася на особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів із загальним обсягом вибірки 2 400 жителів у віці 18 років і старше. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: