Украинцы все меньше одобряют работу Рады, Кабмина и Зеленского

Три ключевые властные институты теряют доверие к своей деятельности среди украинцев по сравнению с осенью прошлого года.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 13 по 21 марта

Дословно: "Согласно опросу, деятельность президента Зеленского одобряют 38% граждан Украины. Это свидетельствует о снижении его рейтинга по сравнению с показателем 49% по состоянию на сентябрь 2020 года и 67% по состоянию на июнь 2019 года.

Наблюдается также падение рейтинга Кабинета Министров Украины - до 16% по сравнению с показателем 27% по состоянию на сентябрь 2020 года, а также Верховной Рады Украины - до 14% по сравнению с показателем 22% в этот же период".

Справка: Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 13 по 21 марта 2021 года.

Методология основывалась на личных интервью по месту жительства респондентов с общим объемом выборки 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).