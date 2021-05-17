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В ДТП у Туреччині загинули двоє молодих українців, ще двоє травмовані – ЗМІ

Понеділок, 17 травня 2021, 19:41

Внаслідок ДТП, що сталося увечері 16 травня у Туреччині, загинули двоє українських туристів, ще двоє їхніх супутників госпіталізовані.

Про це повідомило турецьке Hurriyet, пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 20:30 поблизу Кумафшарі, в районі міста Денізлі. Як повідомляють, автомобіль, у якому було четверо українських туристів, втратив керування, з’їхав  дороги і перекинувся. З повідомлення не очевидно, хто з них перебував за кермом.

27-річний Олександр Попов загинув на місці, 27-річна Анастасія Пришко померла від отриманих травм у лікарі в місті Аджипаям. Як повідомили виданню, у серйозному стані також третя постраждала, Анастасія Несеренко, яку доправили у госпіталь при університеті Памуккале. Про стан четвертого українця Владислава Зикрана не уточнюють.

Про загибель Олександра та Анастасії написав також Інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету, де вони навчалися.

"Вчора загинули двоє наших студентів… Попов Олександр та Пришко Анастасія…Зовсім юні…Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту… Красива та любляча пара", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці закладу.

 

Як повідомлялося раніше, у Польщі в лікарні померла сьома жертва аварії українського автобуса, що сталася у ніч на 6 березня.

Теми: ТуреччинаДТП


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