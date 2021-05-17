В ДТП в Турции погибли двое молодых украинский, еще двое травмированы – СМИ

В результате ДТП, произошедшего вечером 16 мая в Турции, погибли двое украинских туристов, еще двое их спутников госпитализированы.

Об этом сообщило турецкое Hurriyet, пишет "Европейская правда".

Авария произошла около 20:30 вблизи Кумафшари, в районе города Денизли. Как сообщают, автомобиль, в котором было четверо украинских туристов, потерял управление, съехал дороги и перевернулся. Из сообщения не очевидно, кто из них был за рулем.

27-летний Александр Попов погиб на месте, 27-летняя Анастасия Пришко умерла от полученных травм в больнице в городе Аджипаям. Как сообщили изданию, в серьезном состоянии также третья пострадавшая, Анастасия Несеренко, которую доставили в госпиталь при университете Памуккале. О состоянии четвертого украинца Владислава Зикрана не сообщают.

О гибели Александра и Анастасии написал также Институт бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета, где они учились.

"Вчера погибли двое наших студентов ... Попов Александр и Пришко Анастасия ... Совсем юные ... Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института ... Красивая и любящая пара", - говорится в сообщении на Facebook-странице заведения.

Как сообщалось ранее, в Польше в больнице скончалась седьмая жертва аварии украинского автобуса, произошедшей в ночь на 6 марта.