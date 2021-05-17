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Мінкульт визнав 6 творців російського фільму про Крим загрозою нацбезпеці

Понеділок, 17 травня 2021, 19:43
Мінкульт визнав 6 творців російського фільму про Крим загрозою нацбезпеці

Міністерство культури і інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на список МКІП

Згідно оновлень від 17 травня переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли російські актори Олександр Зачіняєв, Валерій Карпов, Іван Соловйов, актриса і режисер Віра Соколова, оператор Леонід Рудкевич і композитор Євген Ширяєв.

Всі вони брали участь у створенні російського фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія", який має вийти у 2021 році.

У фільмі оповідається про двох військовослужбовців-кримчан, які потрапляють в полон Служби безпеки України.

Таким чином, на даний момент в списку МКІПу перебуває 187 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексія
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