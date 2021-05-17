Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мінкульт визнав 6 творців російського фільму про Крим загрозою нацбезпеці

Понеділок, 17 травня 2021, 19:43

Міністерство культури і інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на список МКІП

Згідно оновлень від 17 травня переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли російські актори Олександр Зачіняєв, Валерій Карпов, Іван Соловйов, актриса і режисер Віра Соколова, оператор Леонід Рудкевич і композитор Євген Ширяєв.

Всі вони брали участь у створенні російського фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія", який має вийти у 2021 році.

У фільмі оповідається про двох військовослужбовців-кримчан, які потрапляють в полон Служби безпеки України.

Таким чином, на даний момент в списку МКІПу перебуває 187 осіб.

Теми: Криманексія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ІнфографікаОпитування: Зеленський втратив більше половини електорату, Порошенко – менше третини

54% українців підтримують вступ до ЄС, за НАТО – 48%

інфографікаДо Ради проходять 4 партії, у "ЄС" та ОПЗЖ однакова підтримка – опитування

Я вам не Черновецький: Кличко вимагає звіту від силовиків щодо справ по КМДА

Шмигаль назвав головну причину подання на відставку Степанова

Частина областей можуть перейти в "зелену" зону – Шмигаль

Усі новини...
Крим
У МЗС розкрили деталі підготовки до саміту Кримської платформи
В Херсоні перевіряли, як відбиватися, якщо РФ піде з анексованого Криму вглиб України
Перед судом постане учасник "Народного Единства" в окупованому Криму
Останні новини
19:43
Мінкульт визнав 6 творців російського фільму про Крим загрозою нацбезпеці
19:41
фотоВ ДТП у Туреччині загинули двоє молодих українців, ще двоє травмовані – ЗМІ
19:29
SOCAR підтвердив наявність угоди з "Роснефтью" по поставках пального в Україну
19:20
інфографікаПонад половина українців підтримують санкції проти Медведчука
18:54
В результаті сутичок після футбольного матчу у Дрездені постраждали 185 поліцейських
18:51
Українці все менше схвалюють роботу Ради, Кабміну і Зеленського
18:45
Світовий економічний форум цьогоріч скасували
18:32
ІнфографікаОпитування: Зеленський втратив більше половини електорату, Порошенко – менше третини
18:26
54% українців підтримують вступ до ЄС, за НАТО – 48%
18:23
Гривня зміцніла на закритті міжбанку
Усі новини...