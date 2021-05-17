Минкульт признал 6 создателей фильма РФ о Крыме угрозой нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на список МКИП

Согласно обновлений от 17 мая перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли российские актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев, актриса и режиссер Вера Соколова, оператор Леонид Рудкевич и композитор Евгений Ширяев.

Все они принимали участие в создании российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история", который должен выйти в 2021 году.

В фильме рассказывается о двух военнослужащих-крымчанах, которые попадают в плен Службы безопасности Украины.

Таким образом, на данный момент в списке МКИПе находится 187 человек.