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Прем’єрка Естонії розповіла, що найкраще допоможе Україні протидіяти агресії РФ

Понеділок, 17 травня 2021, 20:40

Прем’єр-міністр Естонії наголосила, що найкращою відповіддю України на російську агресію є проведення реформ, які наближають її майбутнє членство у ЄС та НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кая Каллас заявила на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. 

"Найкраща відповідь на агресію - це завжди досягнення успіху в реформах. Це наблизить вас до ЄС і НАТО. Естонія підтримує територіальну цілісність і євроатлантичну інтеграцію України. Наша підтримка завжди була і залишиться гучною і чіткою. Ми також зробимо все від нас залежне, щоб двері НАТО (для України) залишалися відкритими, а в ЄС ми працюватимемо над належною відповіддю на провокаційні дії Росії", - зазначила Кая Каллас.

Вона зазначила, що бачить значні зрушення в Україні з часу її останнього візиту ще як депутатки Європарламенту більше 5 років тому. 

"Ми знаємо, що Україна хоче більшої інтеграції з ЄС, ми можемо підтримати вас у цьому. Що більшими будуть ваші успіхи у реформах - тим більше ми зможемо вам запропонувати, - наголосила прем’єрка Естонії. 

Серед ключових реформ для України вона назвала антикорупційну та судову. 

"Вам потрібно досягти успіху у боротьбі з корупцією, тому що вона шкодить демократії. Вам необхідні успіхи у судовій реформі, тому що лише тоді, коли суди ухвалюють справедливі рішення, інвестори будуть впевнені, що можуть інвестувати тут", - зазначила Кая Каллас.

Свої вступні та завершальні слова прем’єрка сказала українською мовою.

Нагадаємо, Кая Каллас у понеділок почала свій триденний візит до України. Серед іншого, вона планує поїздку до лінії зіткнення на сході України.



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