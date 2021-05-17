Премьер Эстонии рассказала, что лучше всего поможет Украине против агрессии РФ

Премьер-министр Эстонии отметила, что лучшим ответом Украины на российскую агрессию является проведение реформ, которые приближают её членство в ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кая Каллас заявила на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Лучший ответ на агрессию - это всегда достижение успеха в реформах. Это приблизит вас к ЕС и НАТО. Эстония поддерживает территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины. Наша поддержка всегда была и останется громкой и четкой. Мы также сделаем все от нас зависящее, чтобы двери НАТО (для Украины) оставались открытыми, а в ЕС мы будем работать над надлежащим ответом на провокационные действия России", - отметила Кая Каллас.

Она сказала, что видит значительные сдвиги в Украине со времени ее последнего визита еще как депутата Европарламента более 5 лет назад.

"Мы знаем, что Украина хочет большей интеграции с ЕС, мы можем поддержать вас в этом. Чем больше будут ваши успехи в реформах - тем больше мы сможем вам предложить", - отметила премьер Эстонии.

Среди ключевых реформ для Украины она назвала антикоррупционную и судебную.

"Вам нужно добиться успеха в борьбе с коррупцией, потому что она вредит демократии. Вам необходимы успехи в судебной реформе, потому что только тогда, когда суды принимают справедливые решения, инвесторы будут уверены, что могут инвестировать здесь", - отметила Кая Каллас.

Свои вступительные и заключительные слова премьер сказала на украинском языке.

Напомним, Кая Каллас в понедельник начала свой трехдневный визит в Украину. Среди прочего, она планирует поездку к линии столкновения на востоке Украины.