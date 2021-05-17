Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Эстонии рассказала, что лучше всего поможет Украине против агрессии РФ

Понедельник, 17 мая 2021, 20:40
Премьер Эстонии рассказала, что лучше всего поможет Украине против агрессии РФ

Премьер-министр Эстонии отметила, что лучшим ответом Украины на российскую агрессию является проведение реформ, которые приближают её членство в ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кая Каллас заявила на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Лучший ответ на агрессию - это всегда достижение успеха в реформах. Это приблизит вас к ЕС и НАТО. Эстония поддерживает территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины. Наша поддержка всегда была и останется громкой и четкой. Мы также сделаем все от нас зависящее, чтобы двери НАТО (для Украины) оставались открытыми, а в ЕС мы будем работать над надлежащим ответом на провокационные действия России", - отметила Кая Каллас.

Она сказала, что видит значительные сдвиги в Украине со времени ее последнего визита еще как депутата Европарламента более 5 лет назад.

"Мы знаем, что Украина хочет большей интеграции с ЕС, мы можем поддержать вас в этом. Чем больше будут ваши успехи в реформах - тем больше мы сможем вам предложить", - отметила премьер Эстонии.

Среди ключевых реформ для Украины она назвала антикоррупционную и судебную.

"Вам нужно добиться успеха в борьбе с коррупцией, потому что она вредит демократии. Вам необходимы успехи в судебной реформе, потому что только тогда, когда суды принимают справедливые решения, инвесторы будут уверены, что могут инвестировать здесь", - отметила Кая Каллас.

Свои вступительные и заключительные слова премьер сказала на украинском языке.

Напомним, Кая Каллас в понедельник начала свой трехдневный визит в Украину. Среди прочего, она планирует поездку к линии столкновения на востоке Украины.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: