Україна та Молдова готують взаємне визнання довідок про COVID-вакцинацію

Міністри закордонних справ України та Молдови під час зустрічі у Києві обговорили, серед іншого, підписання угоди про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі українського МЗС за підсумками зустрічі Дмитра Кулеби з в.о. прем’єр-міністра, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм.

Як повідомили у зовнішньополітичному відомстві, міністри високо оцінили динаміку двостороннього політичного діалогу та підтвердили готовність обидвох сторін розвивати співпрацю в дусі добросусідства.

"Міністри домовилися провести найближчим часом двосторонні експертні консультації щодо будівництва мосту в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць та прилеглої до нього інфраструктури, укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію, активізувати торгівлю та економічну співпрацю, зокрема вивчити можливість скасування роумінгової оплати за дзвінки між Україною і Молдовою", - зазначають у комюніке.

Також обговорювалася підготовка до саміту Кримської платформи, що має відбутися 23 серпня у Києві.

Нагадаємо, Україна, Грузія та Молдова у понеділок підписали документ, який створює формат "Асоційованого тріо" з метою посилення співпраці між трьома державами на шляху до членства у ЄС.