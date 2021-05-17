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Украина и Молдова готовят взаимное признание справок о COVID-вакцинации

Понедельник, 17 мая 2021, 21:24
Украина и Молдова готовят взаимное признание справок о COVID-вакцинации

Министры иностранных дел Украины и Молдовы во время встречи в Киеве обсудили, среди прочего, подписание соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД по итогам встречи Дмитрия Кулебы с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокоем.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, министры высоко оценили динамику двустороннего политического диалога и подтвердили готовность обеих сторон развивать сотрудничество в духе добрососедства.

"Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой ", - отмечают в коммюнике.

Также обсуждалась подготовка к саммиту Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве.

Напомним, Украина, Грузия и Молдова в понедельник подписали документ, который создает формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.

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