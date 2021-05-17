Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина и Молдова готовят взаимное признание справок о COVID-вакцинации

Понедельник, 17 мая 2021, 21:24

Министры иностранных дел Украины и Молдовы во время встречи в Киеве обсудили, среди прочего, подписание соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД по итогам встречи Дмитрия Кулебы с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокоем.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, министры высоко оценили динамику двустороннего политического диалога и подтвердили готовность обеих сторон развивать сотрудничество в духе добрососедства.

"Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой ", - отмечают в коммюнике.

Также обсуждалась подготовка к саммиту Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве.

Напомним, Украина, Грузия и Молдова в понедельник подписали документ, который создает формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 17 мая: paperless в Украине, противостояние Зеленского и Кличко

"Слуги народа" утвердили кандидатуры на должности министров

Опрос: Зеленский потерял более половины электората, Порошенко – менее трети

54% украинцев поддерживают вступление в ЕС, за НАТО - 48%

инфографикаВ Раду проходят 4 партии, в "ЕС" и ОПЗЖ одинаковая поддержка – опрос

Я вам не Черновецкий: Кличко требует отчета от правоохранители по делам КГГА

Все новости...
Последние новости
21:31
Новости 17 мая: paperless в Украине, противостояние Зеленского и Кличко
21:24
Украина и Молдова готовят взаимное признание справок о COVID-вакцинации
21:14
Правительство вернуло Минагрополитики офис на Крещатике
21:05
"Слуги народа" утвердили кандидатуры на должности министров
20:52
Кабмин уволил заместителя Криклия
20:40
Премьер Эстонии рассказала, что лучше всего поможет Украине против агрессии РФ
20:23
"Инвестняни": за три месяца потенциальные инвестиции достигли миллиарда долларов
20:11
фотоМинкульт получил права на проект Музея Революции Достоинства
19:54
Официальный курс: гривня продолжает укрепление
19:43
Минкульт признал 6 создателей фильма РФ о Крыме угрозой нацбезопасности
Все новости...