Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден пообіцяв поділитися з іншими країнами ще 20 млн доз вакцини

Понеділок, 17 травня 2021, 22:42

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація збільшить кількість доз вакцини від коронавірусу, якими планує поділитися з іншими країнами, до загалом 80 мільйонів доз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN та СBS News.

На додачу до 60 млн доз вакцини AstraZeneca, президент пообіцяв до кінця червня додаткові 20 мільйонів доз, що включатимуть вакцини Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson, які застосовуються у США. Він не уточнив, які саме країни можуть отримати додаткові дози. 

"Ми знаємо, що Америка не буде повністю у безпеці, доки пандемію не візьмуть під контроль у всьому світі", - зазначив Джо Байден. 

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що це "в п’ять разів більше, аніж надавала будь-яка країна світу". 

У квітні Джо Байден пообіцяв поділитися з іншими країнами в наступні два місяці 60 мільйонами доз вакцини AstraZeneca, яка не буде необхідною у США. 

За словами президента, до кінця цього місяця вакцин у країні вистачатиме для кожного дорослого американця.

На цей час повне щеплення від коронавірусу отримали близько 123 млн осіб (43%), та близько 60% усіх дорослих у США отримали щеплення принаймні однією дозою. Нещодавно регулятор дозволив використання вакцини Pfizer-BioNTech також для підлітків 12-15 років.  

Читайте також: Залити світ Pfizer'ом: що змінить зняття захисту з вакцин проти коронавірусу.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: