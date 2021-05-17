Байден пообіцяв поділитися з іншими країнами ще 20 млн доз вакцини

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація збільшить кількість доз вакцини від коронавірусу, якими планує поділитися з іншими країнами, до загалом 80 мільйонів доз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN та СBS News.

На додачу до 60 млн доз вакцини AstraZeneca, президент пообіцяв до кінця червня додаткові 20 мільйонів доз, що включатимуть вакцини Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson, які застосовуються у США. Він не уточнив, які саме країни можуть отримати додаткові дози.

"Ми знаємо, що Америка не буде повністю у безпеці, доки пандемію не візьмуть під контроль у всьому світі", - зазначив Джо Байден.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що це "в п’ять разів більше, аніж надавала будь-яка країна світу".

У квітні Джо Байден пообіцяв поділитися з іншими країнами в наступні два місяці 60 мільйонами доз вакцини AstraZeneca, яка не буде необхідною у США.

За словами президента, до кінця цього місяця вакцин у країні вистачатиме для кожного дорослого американця.

На цей час повне щеплення від коронавірусу отримали близько 123 млн осіб (43%), та близько 60% усіх дорослих у США отримали щеплення принаймні однією дозою. Нещодавно регулятор дозволив використання вакцини Pfizer-BioNTech також для підлітків 12-15 років.

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