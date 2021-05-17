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Байден пообещал поделиться с другими странами еще 20 млн доз вакцины

Понедельник, 17 мая 2021, 22:39

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация увеличит количество доз вакцины от коронавируса, которыми планирует поделиться с другими странами, до 80 миллионов доз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN и СBS News.

В дополнение к 60 млн. доз вакцины AstraZeneca, президент пообещал к концу июня дополнительные 20 миллионов доз, включающие вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, которые применяются в США. Он не уточнил, какие именно страны могут получить дополнительные дозы.

"Мы знаем, что Америка не будет полностью в безопасности, пока пандемию не возьмут под контроль во всем мире", - отметил Джо Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что это "в пять раз больше, чем предоставляла любая страна мира".

В апреле Джо Байден пообещал поделиться с другими странами в следующие два месяца 60 миллионами доз вакцины AstraZeneca, которая не будет необходима в США.

По словам президента, до конца этого месяца вакцин в стране хватит для каждого взрослого американца.

В настоящее время полную вакцинацию от коронавируса прошли около 123 млн человек (43%), и около 60% всех взрослых в США получили прививку по крайней мере одной дозой. Недавно регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech также для подростков 12-15 лет.

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