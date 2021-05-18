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В Італії послабили обмеження на тлі зменшення смертності від COVID-19

Вівторок, 18 травня 2021, 01:22
AL ARABIYA

Уряд Італії схвалив указ про негайне скасування нічної комендантської години з 22:00 - віднині вона діятиме з 23:00 - і пом'якшення інших обмежень в регіонах з низьким рівнем інфікування COVID-19.

Джерело: The Guardian з посиланням на Reuters

Деталі: Комендантська година буде повністю скасована з 21 червня в низці районів, відповідно до плану поступового ослаблення обмежень по всій країні. Тільки маски для обличчя і соціальне дистанціювання залишаться обов'язковими.

В кінці квітня італійська влада відновила чотирьохрівневу систему колірного кодування зон ризику - від білого до червоного. Близько 19 з 20 регіонів Італії нині "жовті" - за винятком Валле д'Аоста, який "помаранчевий". Жоден нині не вважається червоним.

Як повідомляється, в Італії зареєстровано понад 124 тисяч смертей, пов'язаних з COVID-19, з моменту спалаху в лютому минулого року. Італія посідає друге місце за кількістю смертей від COVID-19 в Європі після Великобританії.  Але в останні тижні кількість щоденних жертв знижується: в неділю вперше з жовтня було зареєстровано менше 100 загиблих. У понеділок загинуло 140 осіб.

Крім того, все більше людей вакцинуються. Станом на понеділок близько 8,8 млн італійців, або 14,8% населення, були повністю вакциновані, а трохи більше 30% отримали хоча б одну дозу.

Передісторія: В Італії запровадили комендантську годину в листопаді 2020 року.

Теми: Італіякоронавірус


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