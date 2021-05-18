В Италии ослабили ограничения на фоне уменьшения смертности от COVID-19

Правительство Италии одобрило указ о немедленной отмене ночного комендантского часа с 22:00 - отныне он будет действовать с 23:00 - и смягчении других ограничений в регионах с низким уровнем инфицирования COVID-19.

Источник: The Guardian со ссылкой на Reuters

Детали: Комендантский час будет полностью отменен с 21 июня в ряде районов, согласно плану постепенного ослабления ограничений по всей стране. Только маски для лица и социальное дистанцирование останутся обязательными.

В конце апреля итальянская власть возобновила четырехуровневую систему цветового кодирования зон риска - от белого до красного. Около 19 из 20 регионов Италии сейчас "желтые" - за исключением Валле д'Аоста, который "оранжевый". Ни один сейчас не считается красным.

Как сообщается, в Италии зарегистрировано более 124 тысяч смертей, связанных с COVID-19, с момента вспышки в феврале прошлого года. Италия занимает второе место по количеству смертей от COVID-19 в Европе после Великобритании. Но в последние недели количество ежедневных жертв снижается: в воскресенье впервые с октября было зарегистрировано менее 100 погибших. В понедельник погибли 140 человек.

Кроме того, все больше людей вакцинируются. По состоянию на понедельник около 8,8 млн итальянцев, или 14,8% населения, были полностью вакцинированы, а немного более 30% получили хотя бы одну дозу.

Предыстория: В Италии ввели комендантский час в ноябре 2020 года.