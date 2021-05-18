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Індію накрив найпотужніший за 20 років циклон — 150 тисяч людей евакуювали

Вівторок, 18 травня 2021, 03:30
Індію накрив найпотужніший за 20 років циклон — 150 тисяч людей евакуювали
NDTV.COM

"Надзвичайно сильний" циклон Тауктае накрив західне узбережжя Індії - це найпотужніший циклон в країні за два десятиліття.

Джерело: The Guardian, BBC

Деталі: Щонайменше 12 людей загинули. Влада Індії евакуювала майже 150 тисяч осіб з будинків у штаті Гуджарат в притулки. BBC зазначає, що це викликає побоювання з приводу можливих нових сплесків коронавірусу в найближчі тижні. Крім того, федеральний уряд наказав зупинити щеплення в кількох прибережних містах, які, як вважається, знаходяться в зоні ризику.

Крім того, Тауктае промчав повз прибережних штатів Керала, Карнатака, Гоа і Махараштра. Були зруйновані будинки і відключено електрику в декількох районах цих штатів.

Аеропорт та порти були закриті. Залізниця Мумбаї - одна з найбільш завантажених у світі - постраждала через затоплення рейок.

Метеорологічний департамент Індії підвищив категорію шторму з "дуже сильного" до "надзвичайно сильного".  Міністр доходів Гуджарату Панкадж Кумар зазначив, що це буде найсильніший циклон, що накрив Гуджарат як мінімум за 20 років і його можна порівняти з циклоном 1998 року. Він забрав життя не менше 4 тисяч людей і завдав шкоди на сотні мільйонів доларів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Індія
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