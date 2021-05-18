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На Индию обрушился самый мощный за 20 лет циклон — 150 тысяч человек эвакуировали

Вторник, 18 мая 2021, 03:30
На Индию обрушился самый мощный за 20 лет циклон — 150 тысяч человек эвакуировали
NDTV.COM

"Чрезвычайно сильный" циклон Тауктае накрыл западное побережье Индии - это самый мощный циклон в стране за два десятилетия.

Источник: The Guardian, BBC

Детали: По меньшей мере 12 человек погибли. Власти Индии эвакуировали почти 150 тысяч человек из домов в штате Гуджарат в приюты. BBC отмечает, что это вызывает опасения по поводу возможных новых всплесков коронавируса в ближайшие недели. Кроме того, федеральное правительство приказало остановить прививки в нескольких прибрежных городах, которые, как считается, находятся в зоне риска.

Кроме того, Тауктае промчал мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра.  Были разрушены дома и отключено электричество в нескольких районах этих штатов.

Аэропорт и порты были закрыты. Железная дорога Мумбаи - одна из самых загруженных в мире - пострадала из-за затопления рельсов.

Метеорологический департамент Индии повысил категорию шторма с "очень сильного" до "чрезвычайно сильного". Министр доходов Гуджарата Панкадж Кумар отметил, что это будет самый сильный циклон, обрушившийся на Гуджарат как минимум за 20 лет и его можно сравнить с циклоном 1998 года. Он унес жизни не менее 4 тысяч человек и нанес ущерб на сотни миллионов долларов.

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Темы: Индия
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