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ЄС продовжив кіберсанкції проти російських і китайських хакерів

Вівторок, 18 травня 2021, 04:17

Країни ЄС продовжили кіберсанкції – зокрема проти громадян РФ та Китаю.

Джерело: Рада ЄС, Politico

Деталі: Обмежувальні заходи продовжили до 18 травня 2022 року. Наразі санкції застосовуються до восьми фізичних осіб і чотирьох організацій. Вони включають заморожування активів і заборону на поїздки. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти цим особам.

Передісторія:

  • ЄС запровадив перші в історії санкції у відповідь на кібератаки в липні 2020 року. Вони були націлені на російських, китайських та північнокорейських хакерів та організацій, причетних до серйозних інцидентів в попередні роки, а саме до NotPetya та WannaCry.
  • Як повідомлялося, під дію санкцій потрапили росіяни Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников - російські хакери. Крім того, санкції запровадили проти Головного центру спеціальних технологій ГРУ. Крім РФ, під дію кіберсанкцій потрапили двоє громадян Китаю – Гао Ченг та Чжан Ші Лонг – і організації з КНР і Північної Кореї – Tianjin Huaying Haitai Science  та Chosun Expo.
  • Окрім того, у жовтні 2020-го під санкції ЄС за кібератаку на парламент Німеччини потрапили керівник Головного розвідувального управління РФ Ігор Костюков і офіцер 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ Дмитро Бадін. Також санкції наклали на 85-й Головний центр спеціальних служб ГРУ РФ.

Теми: хакериЄСсанкції


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