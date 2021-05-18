ЄС продовжив кіберсанкції проти російських і китайських хакерів

Країни ЄС продовжили кіберсанкції – зокрема проти громадян РФ та Китаю.

Джерело: Рада ЄС, Politico

Деталі: Обмежувальні заходи продовжили до 18 травня 2022 року. Наразі санкції застосовуються до восьми фізичних осіб і чотирьох організацій. Вони включають заморожування активів і заборону на поїздки. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти цим особам.

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